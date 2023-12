Intelligenza artificiale | Mattarella evoca Orwell e avverte | “In gioco la sovranità dei cittadini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Presidente della Repubblica: "Regole urgenti per evitare manipolazione e tutelare libertà e diritti" Sull'e la gestione delle tecnologie avanzate servono regole "a garanzia dei" per tutelare la "vita di ciascuno di noi e la democrazia". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando oggi per lo scambio di auguri le