Infortuni Napoli | la situazione è più grave del previsto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si aggrava lain casa, dove glisi sono rivelati essere alquanto pesanti. La nota del club non lascia dubbi. Non è di certo un buon momento per lasportiva, reduce da un mese alquanto complicato ed intricato. All’ombra del Vesuvio si è infatti potuto assistere nell’arco di poche ora alla debacle degli uomini di Mazzarri, sconfitti per 0-4 in Coppa Italia di Frosinone, nonché all’ennesimo colpo duro da incassare per la selezione di basket allenata da coach Milicic. Dopo le tre sconfitte consecutive, gli azzurri sono stati colpiti anche da due pesanti, che promettono di lasciare molto scoperto il quintetto partenopeo in un rush di fine anno già complicato di suo. La nota del club ha confermato quindi il tutto.Basket, lunghi stop per ...