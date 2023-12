Influencer di taglie forti difende il suo corpo dopo essere stata svergognata dai vicini di casa

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un recente video virale su TikTok ha scatenato conversazioni sull’accettazione del proprio. Sfidando le norme di bellezza della società e sottolineando l’importanza di abbracciare ilche si ha. Il video di tendenza ha come protagonista Gillian, una donna curvy sicura di sé, che si esprime con coraggio e celebra la sua identità unica, soprattutto in termini di vestiario. “Sono grassa e indosso quello che voglio nella mia piscina. Non mi interessa se mette a disagio i miei”, ha dichiarato la donna al Scottish Sun. Il titolo del video era: “Cosa indosso nella mia piscina che mette a disagio i miei”. Nel video, Gillian, su internet @spanxbeluga, mostra il suo approccio impenitente alla moda a bordo piscina, passando da un vestito estivo arancione brillante a un bikini azzurro chiaro. ...