Incontro tra Architetti ad Aversa Da Calligaris anche il noto designer Cristian Gori

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023). In questa penultima settimana dell’anno, untra i miglioridella Regione Campania si è tenuto in Via Torrebianca ad, presso lo storepiù grande d’Italia. Durante l’evento, i professionisti hanno avuto modo di confrontarsi sulle recenti innovazioni nel settore del design d’interni di qualità, apprezzando le ultimissime novità dinell’anno del centenario e di Laminam, analizzando la pluralità di materiali, le nuove tecnologie e gli ultimi trend. Tra i volti noti sopraggiunti,iltoscanodello studio Archirivolto Design, che ha dichiarato: “Con enorme piacere prendo parte ad un’iniziativa che valorizza il meglio del mondo ...