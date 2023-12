Incidente in via Santa Maria a Cubito a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)in via. Si scontrano una smart e un furgone al centro dell’arteria cittadinastradale in via. A scontrarsi – forse in una manovra – una Smart e un Furgone. L’è accaduto nei pressi del negozio Casa Ceramica. Fortunatamente solo danni alle vetture. Disagio alla circolazione stradale a causa delle vetture ferme al centro dell’importante arteria stradale cittadina. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.