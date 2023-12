Incentivi 2024 | il ministro Urso | “Tetto massimo di 11 mila euro e sussidi anche alle endotermiche”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un miliardo nelper il rinnovamento del parco automobilistico nazionale, che ha un’età media superiore ai 12 anni. Lo ha anticipato in una intervista al Sole 24 Ore ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoconfermando l’ecobonus, che continuerà a riguardarele. Il governo nazionale sceglie di andare ancora in controtendenza sul fronte delle emissioni, mentre prova a seguire l’esecutivo francese nella tutela del proprio sistema industriale.ha anticipato che gliper le nuove auto verranno finanziati con uno stanziamento di 610 milioni ai quali vanno sommati i 320 rimasti inutilizzati quest’anno, per un totale di 6 miliardi fino al 2030. E hadichiarato che le sovvenzioni massime arriveranno a ...

Il 2024 sarà un anno decisivo per il settore auto mobilistico italiano, con l'introduzione di nuovi e ambiziosi Incentivi statali volti a ... (247.libero)

Ormai da anni abbiamo fatto l’abitudine a sentir parlare, e a parlare, di Incentivi ed ecobonus per auto e moto , aiuti messi in campo dal governo ... (quifinanza)

Eccellenze Meridionali Scopri il nuovo bonus per le mamme lavoratrici nel 2024 : gli incentivi mensili incr Un nuovo incentivo economico per le madri ... (eccellenzemeridionali)

In Germania le sentenze si applicano, non si commentano. E come conseguenza della decisione dei giudici di Karlsruhe, dove ha sede la Corte ... (ilfattoquotidiano)

Rimangono inalterati tipologie di auto incentivate e tetto massimo di spesa. Il contributo sarà più alto per le famiglie con ISEE basso. Potranno ... (dday)

Ecobonus auto 2024 , il governo sta preparando il decreto per la nuova tornata di incentivi . Lo ha confermato Adolfo Urso , ministro delle Imprese e ... (247.libero)

Patto di Stabilità, trovato l'accordo in Europa: l'ok dell'Italia per 'spirito di compromesso'. Giorgetti: 'Alcune cose positive, altre meno'...

Combinano cifre chiare per deficit inferiori e rapporti debito/Pil in calo conper ...finali di questo processo - e all'entrata in vigore di questa riforma cruciale nella primavera del, ...

Incentivi auto 2024: "Sostegno fino ad 11 mila euro, contributo anche per le ibride" La Gazzetta dello Sport

Incentivi auto 2024, fino a 11 mila euro, cambia tutto - News Automoto.it

Incentivi auto 2024: cosa sta succedendo

Esiste un punto di non ritorno nella scelta di incentivare l’acquisto di nuove auto ... invece diversi tanto da spalancare un vero e proprio giallo sugli Ecobonus 2024. Molto torna in discussione, ...

Incentivi auto 2024, fino a 11 mila euro, cambia tutto - News

Ormai da anni abbiamo fatto l'abitudine a sentir parlare, e a parlare, di incentivi ed ecobonus per auto e moto, aiuti messi in campo dal governo per cercare di dare… Leggi ...