Incartare i regali di Natale può sembrare un' impresa | ma non preoccuparti | siamo qui per darti una mano

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È di nuovo quella meravigliosa stagione dell'anno: le luci si accendono, l’atmosfera si scalda e, naturalmente, le persone iniziano a sudare freddo solo al pensiero deida impacchettare. Per il papà, per la mamma, per la sorella, per il migliore amico. Preparare pacchetti regalo può essere un'arte raffinata o un viaggio verso la perdita della salute mentale, ma nonqui peruna. Ecco la nostra guida (più o meno) ironica su come affrontare la sfida natalizia dei pacchetti con stile e leggerezza Intanto, rinuncia all’idea di perfezione La forma è sostanza, il medium è il messaggio, insomma: anche l’occhio vuole la sua parte, per aggiungere un’altra frase fatta. E in un mondo di pacchetti regalo fatti in negozio, tutti uguali, farne uno con le proprie mani sicuramente ...