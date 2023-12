In un mese perde la figlia di 3 anni e conquista la seria A del golf | la storia incredibile del campione

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Hayden Springer, giovaneista statunitense, ha visto la sua vita cambiare in un. Lo statunitense ha perso tragicamente ladi treil 13 novembre e il 17 dicembre hato per la prima volta la carta per il PGA Tour (ossia il diritto di giocare il prossimo anno nella Serie A delmondiale, ndr). Un successo che nn potrà mai cancellare il dolore per la perdita della sua bambina ma che gli potrà permettere di finanziare “Extra To love”, la fondazione sulla trisomia 18. La malattia di cui è morta la piccola Sage. Leggi anche: Lavezzi “accoltellato dal fratello”, ma la famiglia smentisce: l’ex attaccante del Napoli ricoverato in ospedale Cos’è la trisomia 18 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma ...