In Turchia non hanno imparato niente | l’Istanbulspor lascia il campo in polemica con l’arbitro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Super Lig turca è appena ripreso dopo la sospensione del campionato decisa a seguito dell’aggressione del presidente dell’Ankaragucu ai danni delHalil Umut Meler. Una violenza inaudita che ha provocato indignazione in tutto il mondo. Ma indimostrano di non avernulla e di non aver intenzione di cambiare: nel match di martedì seraha abbandonato il terreno di gioco per protestare contro una decisione del direttore di gara Ali Sansalan nel corso del match contro il Trabzonspor. A scatenare la rabbia della squadra di casa la concessione, dopo revisione al Var, del gol del 2-1 degli ospiti siglato da Paul Onuachu. Il presidente del, Ecmel Faik Sar?alio?lu, ha imposto ai suoi giocatori di uscire dal, nonostante alcuni di ...