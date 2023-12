In tangenziale con 10 kg di cocaina | 40enne arrestato a Bari

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) E’ stato intercettato sulladicon quasi 10 chili di droga in auto. Così è finito in manette un 42enne che guidava la propria auto, un Mini Suv di colore nero, con 8 panetti dinascosti sotto i sedili. L’uomo è stato fermato e controllato dai carabinieri mentre percorreva la strada statale 16diin direzione di Brindisi. Poco prima dell’uscita 12 (Carrassi-Carbonara). I militari si sono insospettiti per l’andatura sospetta del veicolo. La droga era nascosta sotto i sedili anteriori dell’auto che è stata perquisita dai militari. Il peso complessivo ammonta a 9,5 chilogrammi. Droga e auto sequestrate: ai domiciliari con braccialetto elettronico La vettura e la droga sono stati sequestrasti penalmente, il 42enne all’inizio è stato rinchiuso ...

E’ stato intercettato sulla tangenziale di Bari con quasi 10 chili di droga in auto. Così è finito in manette un 42enne che guidava la propria auto, un Mini Suv di colore nero, con 8 panetti di cocain ...