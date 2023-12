Impresa Frosinone | 4-0 al Napoli | è ai quarti di Coppa Italia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Successo sorprendente per il, che batte 4-0 ile lo elimina dallaagli ottavi di finale. Dopo un primo tempo di controllo dei partenopei, l’undici di Di Francesco la sblocca grazie a Barrenechea per poi proseguire a valanga con le reti di Caso, Cheddira (su rigore) e Harroui. La prima occasione della gara è per il, al 16?, con lo scambio sulla destra tra Zanoli e Lindstrom che porta il danese alla conclusione sulla quale è reattivo Cerofolini in respinta. Azzurri che continuano il giro palla e vanno ancora vicini al gol, sei minuti più tardi, con Raspadori che si libera sulla sinistra, salta il portiere gialloblù ma da posizione defilata colpisce il palo. Ennesimo brivido per il, così come quello che ...

Il tecnico esaltato per la super vittoria al Maradona, schienati 0-4 in trasferta i campioni d’Italia: “Mi sono rilanciato, in passato ho fatto ... (notizie)

Di Francesco su Barrenechea: 'È il vero regista del calcio. In cosa è cambiato'

Un'che deriva dal tanto lavoro, in allenamento così come in campo, in cui anche oggi ... dicendogli che il loro sogno non deve essere il futuro prossimo ma la salvezza del. Mi auguro ...

Napoli-Frosinone 0-4, cronaca, tabellino e voti: impresa dei ciociari e quarti, in goal anche Cheddira Goal.com

Napoli-Frosinone 0-4, Di Francesco: «È un'impresa che meritiamo» ilmattino.it

Il Frosinone è un manifesto

La vittoria contro il Napoli è un pezzo di storia del club, un’impresa e un vanto per le carriere di chi era in campo ed in panchina. Ma non si commetta l’errore di pensare che sia casuale. Il ...

SKY - Frosinone, Di Francesco: "Battere il Napoli è una vera impresa! I ragazzi credono in me"

19.12 22:10 - LO SCRIGNO - "Napoli Milionaria!", applausi per il film di Luca Miniero che rende il giusto omaggio al capolavoro di Eduardo De Filippo ...