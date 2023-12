Impiccata in Iran Samira Sabzian | la sposa bambina che aveva ucciso il marito

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La denuncia diHuman Rights. "E' stata vittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio dae violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto"

Iran, impiccata una sposa-bambina: Samira aveva ucciso il marito dieci anni fa. Si era sposata a 15 anni

È stata impiccata all'alba Samira Sabzian, una sposa bambina che si trovava in carcere in Iran da circa dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per avere ucciso ...