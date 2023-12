Impiccata in Iran Samira | la sposa bambina che aveva ucciso il marito violento

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) –Sabzian, lache otto anni fail, è stataquesta mattina in. È la diciottesima donna messa a morte su un totale di ormai 800 impiccagioni. La denuncia arriva da Amnesty International. “Sabzian, come temevamo, è stata messa a morte questa mattina inappena dopo la preghiera dell’alba”, ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. “Lache otto anni failè la diciottesima donna messa a morte quest’anno insu un totale di ...

