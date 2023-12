Impiccagioni a raffica in Iran | la tragica fine di Samira Sabzian

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), l'ex sposa bambina in carcere inda anni e condannata alla pena capitale per avere ucciso suo marito, è stata impiccata questa mattina in. La triste notizia è stata data dall'ongHuman Rights. «Vittima per anni dell'apartheid di genere, dei matrimoni precoci e della violenza domestica,oggi è stata vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto, un regime che si è sostenuto esclusivamente uccidendo e instillando paura. Ali Khamenei e gli altri leader della Repubblica Islamica devono essere ritenuti responsabili di questo crimine. Come altre vittime della 'macchina della morte' del regime,era tra i membri più vulnerabili di una società senza voce. Una campagna di una settimana non è stata sufficiente per ...