Il vero dramma? La Sanità costretta a chiedere donazioni alla Ferragni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic – Lache chiede aiuto, altro che l’indagine per truffa, la quale non è nulla rispetto al tema gigantesco che viene fuori dal “Pandorogate”, come è stato chiamato. Per quanto sia sacrosanto attendersi anche giustizia per una vicenda – nel parere di chi scrive – davgrave, emerge una riflessione che è impossibile ignorare: quella dell’ospedale pubblico costretto ad attendere elargizioni da ricchi donatori per acquistare apparecchiature pediatriche. Perché sì, la fintissima donazione delladoveva servire a quello: acquistare un macchinario utile a curare i bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Non si può ignorare il tema, a meno di non essere in malafede.che può sopravvivere solo con la beneficenza Strutture, mezzi ...