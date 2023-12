Il tutorial che spiega come avere i capelli ondulati come quelli di Rita Hayworth

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La sua fu una vita travagliata:visse l’epoca più scandalosa di Hollywood, quella dei divorzi e delle dive, delle storie d’amore impetuose e delle scomparse da prima pagina. Soprannominata anche “atomica”, MargaCarmen Cansino – questo il nome all’anagrafe dell’attrice – entrò a far parte del mito grazie a pellicoleThe Lady from Shangai e Cover Girl. Indubbiamente, però, fu il personaggio di Gilda, protagonista dell’omonimo film, a consacrarla a icona. Un’interpretazione che le valse il successo cinematografico, ma che, al tempo stesso, la relegò al ruolo di femme fatale per il resto della sua carriera. “Colpa” di una bellezza mozzafiato e senza tempo, resa imperitura dai suoi ...