Il trucco più chic per le feste | «Brillare con eleganza» | lo dice il make-up artist Simone Belli

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) «Questo Natale nel-up non si rinuncia a, ma lo si fa attraverso una luce meno accecante e più raffinata», afferma, celebre visagista delle star che, in occasione del suo magico evento di Natale a Roma, ci ha svelato i mai più senza delper la stagione delle2023. Pronte a scoprire come fare per colpire nel segno anche quest'anno?