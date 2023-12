Il Trap mi voleva alla Juve | ma ho preferito restare a casa all' Inter Bergomi racconta i suoi 60 anni

«Gli elementi per una diagnosi , almeno comportamentale, ci sono tutti. È una personalità narcisistica patologica». La criminologa Roberta Bruzzone ... (ilmessaggero)

«Gli elementi per una diagnosi , almeno comportamentale, ci sono tutti. È una personalità narcisistica patologica». La criminologa Roberta Bruzzone ... (ilmessaggero)

«Gli elementi per una diagnosi , almeno comportamentale, ci sono tutti. È una personalità narcisistica patologica». La criminologa Roberta Bruzzone ... (ilmessaggero)

"È stata una trappola". Scherzo a Meloni - cosa volevano i comici

Per l'opposizione trattasi di una gaffe imperdonabile mentre da Palazzo Chigi si evidenzia come “l'inganno” teso a Giorgia Meloni non abbia comunque ... (iltempo)