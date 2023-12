Il tartufo | dal bosco al piatto

Leggi su linkiesta

«La "Cerca e cavatura del tartufo" è costituita da un insieme di conoscenze e pratiche tradizionali trasmesse oralmente di generazione in generazione e ancora ampiamente diffuse nelle campagne del nostro Paese». Così si legge nelle motivazioni con cui l'Unesco definisce l'attività dei tartufai patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Un riconoscimento che sancisce il legame impalpabile ma strettissimo che unisce cane, territorio e uomo in una sorta di rituale ancestrale: immutata nel tempo, la cerca del tartufo non può avvenire senza la sapienza dell'uomo e l'aiuto del cane. «La "caccia" al tartufo – continua il testo – si divide in due momenti specifici: la caccia vera e propria e l'estrazione. La prima consiste nell'identificazione delle aree in cui si trova la pianta dalle cui radici cresce il fungo sotterraneo chiamato ...