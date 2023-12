Il Tar sospende i giudizi sugli abbattimenti degli orsi JJ4 e MJ5 | atti alla Corte di giustizia europea

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il 26 maggio il Tribunale amministrativo regionale di Trento aveva sospeso l’uccisioneJJ4 e MJ5, oggi i magistrati hanno sospeso irelativi rimettendo glidi. Resta fermo il provvedimento di cattura per MJ5. Il Tribunale amministrativo regionale era chiamato a sentenziare sul futuroJJ4 e MJ5 su cui pendono due diverse ordinanze di abbmento firmate dal presidente della Provincia, Maurizio Fug. Nel primo caso il plantigrado, attualmente rinchiuso al centro di recupero fauna alpina Casteller, è responsabile dell’aggressione mortale del 26enne Andrea Papi mentre faceva running sui sentieri del monte Peller. Nel ...

CON DECRETO PUBBLICATO QUEST'OGGI 14 DICEMBRE, IL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SESTA) HA ANNULLATO IN VIA D'URGENZA, SOSPENDENDONE TUTTI GLI EFFETTI, L'ORDINANZA DELCALABRIA SUL RICORSO AVANZATO DA ANUU MIGRATORISTI E ARCICACCIA CALABRIA, IN MERITO ALLE NOMINE DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA RC1 E RC2 EFFETTUATI ...

TRENTO - Il Tar di Trento ha sospeso i giudizi relativi agli orsi Mj5 e Jj4 rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia europea. Resta fermo il provvedimento di cattura di entrambi gli esemplari. Jj4.

Il Tribunale Amministrativo di Parma (Tar), sempre nel mese di agosto aveva decretato la sospensione del provvedimento di nomina del commissario ad acta da parte del Ministero e fissato al 22 novembre ...