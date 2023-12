Il ritorno dell' ombrello | a Roma un Natale bagnato La previsione di Giuliacci

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Che tempo farà sunel periodo di? Dopo un periodo di alta pressione le previsioni del meteo anticipano un cambiamento. Secondo Mario“una debole perturbazione troverà la strada per attraversare velocemente la nostra Penisola. Ma gli effetti saranno modesti. Atra mercoledì 20 e giovedì 21 sono attesi cieli nuvolosi ma, in generale, non ci sarà bisogno, mentre le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. Una fase quindi più nuvolosa ma sostanzialmente ancora asciutta, seguita poi venerdì 21 daldel sole”. Sul sito meteo.it si analizzano poi le previsioni del fine settimana: “I cieli ditorneranno a coprirsi di nuvole e, nella giornata di ...