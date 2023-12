“Il passeggero” di McCharty | viaggio al termine del nulla

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic – Con il suo penultimo libro Cormacsembra volerci sfidare: per portarci proprio lì dove ilfinisce. Quel che si pensa non importa: c’è un mondo inaccessibile in cui ciascuno di noi si spinge, ogni notte, quando il mondo biologico lascia il posto al mormorio notturno. Un mondo che è nella nostra testa e che sfugge a qualsiasi tentativo di quantificarlo perché certe cose proprio no, un numero non ce l’hanno. Un mondo da cui affiorano i desideri, che nascono dalle profondità più remote del nostro animo e che sono “più nascosti di ogni altra intenzione, siano essi buoni o cattivi”. Nascosti perfino a noi stessi, a cui non resta che seguirli finché la manciata dei nostri anni non si esaurirà.ci sfida “Forse tutti quelli che dicevano che i fantasmi non esistevano”, ci dice Michael Ende nel ...