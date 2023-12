Il Nuovo Patto di Stabilità è un buon risultato per l' Italia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’accordo suldic’è. Dopo che l’ultimo Ecofin di dicembre si era concluso con un nulla di fatto sulla questionedi, oggi i ministri delle finanze europei sono riusciti a trovare un punto di incontro tra il blocco dei paesi frugali e quelli del Sud che viaggiavano su necessità diametralmente opposte in termini di flessibilità. Il testo finale che è stato presentato tiene però conto di diverse preoccupazioni espresse in particolar modo dall’e dalla Francia. Parliamo di due aspetti in particolare. Da una parte della necessità di dover tener conto degli sforzi compiuti dai paesi nell’attuazione del Pnrr, focalizzato su investimenti, soprattutto, nella transizione energetica e nelle riforme. E dall'altra la richiesta di considerare, per i paesi sotto procedura per ...