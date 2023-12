Il Napoli saluta la Coppa Italia | un poker clamoroso del Frosinone gela il Maradona

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)al: ilconquista i quarti di finale dibattendo ilcon Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui. Una serata memorabile al, dove ilha fatto la storia vincendo per 4-0 contro il, conquistando così per la prima volta i quarti di finale della. La squadra di Di Francesco ha letteralmente stupito il pubblico e gli appassionati di calcio, dimostrando una performance eccezionale che lascerà il segno. Momenti di tensione e azioni concitate a caratterizzare l’avvio di gara con diverse occasioni da entrambe le parti. Simeone si è visto annullato un gol per un fallo di mano di Lindstrom, mentre Raspadori ha ...