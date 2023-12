Il Napoli fuori dalla Coppa Italia | battuto dal Frosinone 0-4

Il Frosinone conquista i quarti di finale di Coppa Italia con un clamoroso poker al Maradona. Gli azzurri escono agli ottavi per il secondo anno ... (247.libero)

Chi ha prenotato con largo anticipo un mezzo per il rientro è riuscito ad avere tariffe agevolate, ma ora i biglietti per le principali città sono ... (repubblica)

Napoli - un calciatore ormai fuori squadra : Mazzarri lo esclude (su indicazione di ADL?)

In casa Napoli c’è un calciatore che ancora non riesce a mettersi in mostra. Nonostante il suo ingaggio da 2.5 milioni di euro a ... (dailynews24)