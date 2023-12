Il Napoli e i rinnovi | Osimhen va chiuso entro il 2023 | Zielinski non è soddisfatto della proposta Sky

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dopo l’ennesima batosta del, che ha perso contro il Frosinone per 0-4 al Maradona, è chiaro ormai che il club debba cercare di aggiustare la situazione per quel che si può anche sul mercato. La squadra ha bisogno di forze fresche e di rimpiazzare i giocatori che potrebbero lasciare il club. Massimo Ugolini, inviato Sky, fa il puntosituazione su questo tema: «C’è l’esigenza deldi prendere un’alternativa a Di Lorenzo. Ieri c’è stato Zanoli che è stato provato sia a destra che a sinistra. Ha un paio di offerte dalla serie A, il Genoa sembra la squadra più intenzionata all’acquisto. Nel caso dovesse partire Zanoli ilprenderà un esterno destro come alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Per il resto Demme, ieri scontento al momentosostituzione, ha giocato pochissimo. Demme ...