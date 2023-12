Il lupo non è più “strettamente protetto” | cosa prevede il cambio di status voluto dall’Ue Per Von der Leyen “i branchi sono un pericolo”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non più ““, ma solo “”. L’eliminazione dell’avverbio riguarda ile il passaggio èdalla Commissione Europea che vuole abbassare lodi protezione nell’Unione europea del. L’esecutivo Ue presenta una proposta di decisione del Consiglio volta ad adeguare lodi protezione delin base alla Convenzione internazionale di Berna sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei, di cuiparti l’Ue e i suoi Stati membri. Lodi protezione del, ricorda la Commissione, è stato stabilito sulla base dei dati scientifici disponibili al momento dei negoziati della Convenzione, nel 1979. Sulla base ...

WWF: Von der Leyen contro rigorosa protezione del lupo in Europa

... lo scorso novembre lUE aveva respinto il tentativo della Svizzera di declassare lo status di protezione del, sostenendo che, sulla base dei dati piu' recenti, ilaveva raggiunto uno ...

Il lupo non è più “strettamente protetto”: cosa prevede il cambio di status voluto dall’Ue Il Fatto Quotidiano

Il guardiaparco Luca Giunti: "Il lupo è pericoloso Lo scoiattolo crea più danni, ma non fa notizia" La Stampa

Attenti al Lollo. Lollobrigida ha un nuovo nemico da abbattere: il lupo

L’associazione di categoria di agricoltori e allevatori non nasconde la gioia. Ora è arrivato il tempo di “salvare le migliaia di pecore e capre sbranate, mucche sgozzate e asinelli uccisi lungo tutta ...

