Il lungo inverno di Zelenski

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sul campo di battaglia le truppe di Mosca fanno passi avanti nel sud e nell’est dell’Ucraina, mentre la controffensiva degli attaccati si è impantanata. Sugli aiuti occidentali si assiste a un flop per miliardi di dollari dagli Stati Uniti e ai ritardi dei fondi dall’Unione europea. Intanto, a Kiev, si moltiplicano le critiche dei militari contro la strategia del presidente-condottiero. È l’ora più buia per Volodymyr. Il 7 dicembre scorso due inviati speciali ucraini sono volati a Wiesbaden, Germania, quartier generale delle forze armate americane in Europa. Una foto li ritrae con Christopher G. Cavoli, il comandante della Nato e un altro generale statunitense, Antonio A. Aguto Jr., responsabile dell’appoggio Usa all’Ucraina. L’incontro è il primo passo per trovare una nuova strategia nel momento più nero del presidente Volodymyr Zelensky dopo l’invasione ...

La Guerra in Ucraina corre verso i 600 giorni (siamo a 589), la vittoria lampo di Mosca non è mai arrivata, la profezia di tanti che vedevano ... (liberoquotidiano)

L' inverno è alle porte e per l'Ucraina potrebbe essere quello della svolta. Ma non nella direzione sperata dal presidente Volodymyr Zelensky e ... (today)

Il lungo inverno di Zelensky - Panorama in edicola Panorama

