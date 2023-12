Il governatore Schifani querela sito web

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 “Se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso perché non conosce la mia storia personale e professionale. Ho già incaricato i miei legali dire l’autore dell’articolo e l’editore della testata web che ha pubblicato la notizia su un mio presunto grave problema di salute che porterebbe allo scioglimento del parlamento regionale e conseguenti elezioni anticipate. Mai stato così bene. Evidentemente, nella nostra azione di governo stiamo toccando alcuni nervi scoperti”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato, in riferimento alla notizia riportata dalweb italyflash.it, il cui editore è stato coinvolto in passato in alcune inchieste giudiziarie.