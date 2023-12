Il giardino segreto ad un passo dalla Domus Aurea | varcato il cancello ti sembrerà di entrare in un’altra dimensione

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma non smette mai di stupire e lasciare i turisti e i romani stessi a bocca aperta per la bellezza racchiusa in ogni attrazione. Non è un caso che la città eterna venga chiamata museo a cielo aperto che va a migliorare tutte le volte che inizia una mostra o un evento in più. Dal 14 dicembre, per esempio, nei pressi dellaè stata installata Lights in Nature- Life, un’esperienza immersiva attraverso cui vivere un’avventura notturna unica. Scopriamo di cosa si tratta. Lights in Nature-Life, ilad undella: cos’è? Lights in Nature – Life è un progetto Naturaleza Encendida nato a novembre 2020 a Madrid che a partire dal 14 dicembre fino al 18 febbraio 2024 sarà presente a Roma, città scelta per inaugurare l’iniziativa ...