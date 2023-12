Il Frosinone distrugge il Napoli | Di Francesco show | “Ecco il segreto dell’impresa”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il tecnico esaltato per la super vittoria al Maradona, schienati 0-4 in trasferta i campioni d’Italia: “Mi sono rilanciato, in passato ho fatto delle scelte sbagliate e frettolose. Ora penso ai miei nipotini nei momenti difficili”. “Se è un’impresa? Sì, possiamo definirla così“. Forse anche qualcosa di più: Eusebio Di, ilha distrutto il4-0 al Maradona. Un sogno a occhi aperti, quello dei ciociari: “Dentro l’impresa c’è tanto lavoro di questi ragazzi splendidi. C’è grande consapevolezza e tanto sacrificio, alcuni calciatori hanno giocato meno, ma hanno fatto una grande partita”. No, straordinaria. Eusebio Diesulta dopo la straordinaria vittoria al Maradona: nessuno si aspettava un risultato simile in Coppa Italia (Ansa Foto) – Notizie.comIl tecnico del ...