(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Come un’ombra, sempre al suo fianco. Dal momento dell’infortunio, al ritorno in campo, alle prime partite da titolare, fino al primo...

Juve, Kaio Jorge 8 mesi dopo: addominali scolpiti e un prestito per riscattarsi

Era il mese di febbraio quando nei primi minuti di Pro Patria Juventus Under 23Jorge riportò un infortunio terribile al ginocchio con rottura del tendine rotuleo, la stessa ...suo...

Il fisioterapista di Kaio Jorge a CM: 'Merita un'altra chance alla Juve! Adesso è al 100%, Soulé é speciale' Calciomercato.com

Il fisioterapista di Kaio Jorge al BN: ‘Merita un’altra chance alla Juve! Adesso è al 100%, Soulé é speciale’ ilBianconero

Il fisioterapista di Kaio Jorge al BN: ‘Merita un’altra chance alla Juve! Adesso è al 100%, Soulé é speciale’

Come un’ombra, sempre al suo fianco. Dal momento dell’infortunio, al ritorno in campo, alle prime partite da titolare, fino al primo gol in Serie A. Parliamo del dottore fisioterapista Amil Henrique L ...

Piccoli: "Punti che portano entusiasmo. Guardare la classifica Solo da salvi"

L’attaccante bergamasco ha espresso la sua felicità ai microfoni di Dazn: “Ho esultato per i miei fisioterapisti. Volevo ringraziarli. Devo ragionare di meno Devo essere cattivo, più lucido, potevo s ...