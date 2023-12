Il Conservatorio San Pietro a Majella saluta il 2023 nel segno del virtuosismo pianistico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di parole e musiche per ricordare una figura di spicco del pianismo napoletano nel centenario della sua nascita: venerdì 22 dicembre ilS.renderà omaggio ad Annamaria Pennella, pianista di fama internazionale e didatta apprezzata. Due gli appuntamenti in programma che ne ricorderanno il talento artistico e lo spessore accademico: a partire dalle 17.15 nella Sala Muti Emanuela Grimaccia, Eloisa Intini, Carla Di Lena e Paologiovanni Maione daranno vita ad una conversazione che ripercorrerà la lunga e articolata carriera di Annamaria Pennella. Saranno evocati i suoi studi di perfezionamento con Marguerite Long e Arturo Benedetti Michelangeli, il suo debutto al San Carlo a soli 28 anni, l’intensa attività concertistica, i tanti dischi incisi e, non ultime, le ...