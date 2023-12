Il cold case di Chiavari | 27 anni dopo l' omicidio di Nada Cella rinviata a giudizio la presunta assassina

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ventisetteil delitto di, la procura di Genova ha chiesto il rinvio aper la, Annalucia Cecere , oggi 58enne e residente nel Cuneese.venne uccisa ail 6 maggio del 1996, all’età di 24, nello studio del commercialista Marco Soracco per il quale lavorava. Il sostituto procuratore Gabriella Dotto ha chiesto che siano processati anche...

Saranno processati anche Soracco (il commercialista nel cui studio fu commesso il delitto) e la madre di quest’ultimo, Marisa Bacchioni, accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni ...