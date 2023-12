Il caso beneficenza finisce in Procura | guai senza fine per Chiara Ferragni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Fare luce sulche sta facendo più discutere in Italia. È questo l'obiettivo deltore di Milano, Marcello Viola, che ha assegnato all'aggiunto Eugenio Fusco il fascicolo che nasce dall'esposto presentato dal Codacons e da Assourt che ipotizza il reato di truffa sulla vicenda che vede protagonisti l'influencere il gruppo Balocco per la vendita di alcuni pandoro. In questo momento il fascicolo è un modello 45 (ipotesi di reato, né indagati), gli eventuali accertamenti saranno affidati alla Guardia di finanza. Il Codacons, promotore dell'esposto che ha già portato alla multa milionaria per il pandoro griffato Balocco, ha inoltre presentato esposto all'Autorità per la concorrenza suldelle uova di Pasqua di Dolci Preziosi sponsorizzate sempre ...