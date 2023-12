Il capo dei Do Ra a giudizio | inscenò un processo in piazza contro il giornalista Berizzi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Insultato, sbeffeggiato, destinatario di striscioni intimidatori e “imputato” di unsommario in. Lui, ilbergamasco di Repubblica Paolo, autore di diversi libri e dal 2019 sotto scorta per le minacce ricevute da soggetti vicini ai gruppi neofascisti e neonazisti, non aveva accettato il provocatorio invito ad un confronto pubblico dei veronesi di Do.Ra.. I quali avevano quindi proceduto nel loro intento sostituendo la presenza fisica dell’inviato con un cartonato: il suo volto con il naso rosso da clown e in testa una parrucca multicolore. Al pagliaccio i partecipanti avevano posto domande alle quali era seguito un inevitabile silenzio da parte della sagoma e a quel punto erano scattati nuovi pesanti insulti. Le scene del “” erano poi state pubblicate sui ...