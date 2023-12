Il bavaglio alle fonti e quello alla stampa | da Cartabia a Nordio e Costa | la lunga guerra della politica all’informazione giudiziaria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prima hanno silenziato ledelle notizie con la scusapresunzione d’innocenza. Poi hanno dato una strettapubblicazione delle intercettazioni, pure quelle che potrebbero provare l’innocenza dell’imputato. Quindi è arrivato il: vietato pubblicare le ordinanze di custodia cautelare, cioèche è il più importante documento di ogni inchiesta. Se arresteranno qualcuno, è l’obiettivo del legislatore, lo si dovrà sapere solo dai comunicatidiffusi dforze dell’ordine o dormai sempre più rare conferenzedei procuratori. Per capire se le accuse contestate sono sostenute da elementi solidi o meno, invece, bisognerà attendere la fine delle indagini o dell’udienza ...

Ex Ilva, il governo prende ancora tempo. Sindacati: 'Niente risposte, per noi unica soluzione resta gestione pubblica'

tre possibilità che abbiamo prospettato - salita e gestione pubblica che per noi è l'unica ... Leggi Ancheai cronisti, mobilitazione della Fnsi: 'Mattarella non firmi'. Cancellata la ...

Il bavaglio alle fonti e quello alla stampa, da Cartabia a Nordio e Costa: la lunga guerra della politica… Il Fatto Quotidiano

Stop alle pubblicazioni degli atti di custodia cautelare, l’Ordine dei giornalisti: “Un bavaglio, così si lim… La Stampa

Legge “bavaglio” ai cronisti, Fnsi: «Mattarella non firmi»

Per la segretaria generale del sindacato dei giornalisti, «il ricordo delle dittature, dei desaparecidos, delle persone che alle porte dell’Europa vengono ... come quel provvedimento sia «l’ennesimo ...

Il nuovo bavaglio contro la stampa: il Fatto di domani 21 dicembre

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...