Icone del lusso e mondo dei fumetti nella Pop Art di Lacrymal | per analizzare la società consumistica del terzo millennio

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Molto spesso l’unico modo per compiere un’osservazione sagace e approfondita delcontemporaneo è proprio quella che sceglie la via dell’ironia, dello scherno di tutte le debolezze e piccole manie che appartengono all’essere umano di questo secolo, anche perché sono proprio il sorriso e la semplicità espressiva, dunque la leggerezza formale, a indurre l’osservatore ad avvicinarsi in maniera spontanea senza alzare alcun tipo di barriera razionale e solo in un secondo momento indugiare su tutto ciò che dietro quell’apparente superficialità si nasconde. L’artista di cui vi racconterò oggi sceglie l’approccio più ludico, divertito e a volte irriverente, per effettuare un approfondimento nei confronti degli aspetti evidenti del vivere attuale che però celano un’incapacità di dare rilevanza all’essenza per soffermarsi sulla forma. Intorno alla metà del Ventesimo secolo ...