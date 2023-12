I tre segni zodiacali più falsi secondo lo zodiaco | la classifica

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il 2024 è alle porte e ogni astrologo che si rispetti ha già pubblicato il suo libro azzardando previsioni, segno per segno, per l’anno che verrà. Che ci crediamo o no, rispecchiarci nelle caratteristiche tipiche del nostro segno da una certa carica e anche per curiosità, ci informiamo su ciò che le stelle hanno in serbo per noi. Eppure il destino non è sempre rose e fiori e anche per l’oroscopo non ha solo buone parole. Ecco spuntare i trepiùe predisposti alla menzogna di tutti. Leggi anche: L’oroscopo di Branko per il 2024: le previsioni segno per segno Leggi anche: Natale, il virologo Pregliasco avverte gli Italiani: cosa succederà al cenone IpiùNon facciamo di tutta un’erba un fascio, si tratta solo di una ...