I regali di Natale che faranno felice o infelice chi li riceve | prendi nota

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è alle porte, è arrivato il momento di diffondere gioia e amore attraverso i!Ma regalare cosa?Mare cosa? Non sai ancora cosa regalare? Ecco una lista dichesicuramenteo inchi li. Eccoli. Esperienze Memorabili: Un weekend in una località da sogno, tipo a Budrio o ancor meglio a Lovoleto. Un corso di cucina per scoprire il Cannavacciuolo che c’è in te. Biglietti per uno spettacolo di Fedez o una partita della Salernitana. Personalizzati con Amore: Un album fotografico con i momenti più preziosi condivisi insieme e con dentro 300 euro. Gioielli incisi con un messaggio speciale tipo “Pensati Pertini”. Un libro personalizzato con il nome del destinatario e un autografo finto di Stephen ...