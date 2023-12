I progetti di nuove abitazioni a Gaza

Leggi su butac

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ci avete segnalato questa immagine: L’immagine mostra deidisu quelle che sembrano rovine di palazzi bombardati a. Chi ce l’ha segnalata ha commentato l’immagine dicendoci: “Mi pare semplicemente impossibile”. Purtroppo dobbiamo invece confermare che l’immagine è reale. Ne ha parlato il giornale francese Liberation, che ha fatto le verifiche del caso andando a cercare la fonte dell’immagine, l’imprenditore immobiliare israeliano Harey Zahav. L’imprenditore, contattato dalla redazione di Libération, ha ammesso che l’iniziativa non ha nulla a che fare con una “campagna commerciale”, e che si tratta di una provocazione. Zahav, però, non si limita a parlare di provocazione, e difende la sua azione che definisce di “sensibilizzazione” per “aprire un dibattito”. E afferma che dopo l’attacco del 7 ottobre la ripresa ...