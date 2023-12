I migliori album di Nek | Lei Gli Amici E Tutto Il Resto | Una Parte Di Me e tanti altri

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una delle voci pop rock più amate della scena italiana: ecco il nostro viaggio neglidi Nek che hanno scritto uno dei capitoli più impordella discografia del Belpaese. Lei, GliIl(1996) Lei, GliIlè il quartodi Nek, pubblicato nel 1996. Nel 1997 esce la nuova edizione che contiene il singolo Laura Non C’è, che diventa una hit internazionale e lancia la sua carriera in Spagna e in America Latina. L’vende oltre un milione di copie e riceve il disco di diamante e ancora oggi è il disco più famoso di Nek con canzoni che vengono continuamente riproposte a gran richiesta durante i concerti. ...

Nei migliori album di Gino Paoli troviamo una delle pagine più impor tanti della scuola genovese: da La Gatta a Il Cielo In Una Stanza, in esse ... (optimagazine)

I 10 migliori libri su Ivano Fossati

...sui suoie sulle storie dietro di essi. È una risorsa preziosa per chiunque sia interessato all'evoluzione della musica di Fossati e al suo impatto sulla cultura italiana. Lista dei...

I migliori album italiani del 2023 - Giovanni Ansaldo Internazionale

Migliori album 2023. Classifica e considerazioni di Elena Raugei SentireAscoltare

Il miglior album del 2023. Il disco in vetta alla classifica finale

Tra i venticinque album del 2023 scelti dalla nostra redazione, ecco il disco che ha conquistato il primo posto in classifica.

I migliori videogiochi del 2023 secondo Metacritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è al primo posto in quest'annata memorabile e che ha lasciato i fan pieni di entusiasmo.