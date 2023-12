I magnifici 30 in gara a Sanremo quest' anno

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) SarClara, i Santi Francesi e i bnkr44 gli artisti che completano il cast di cantanti scelti da Amadeus per2024. Vincitrice assoluta diGiovani è stata Clara - al secolo Clara Soccini - che porterà inDiamanti grezzi; con lei anche i Santi Francesi (protagonisti a X Factor 2022) che gareggercon L'amore in Bocca e i bnkr44 con Diamanti Grezzi. Sul palco dell'Ariston, dal 6 al 10 febbraio, anche molti ospiti: il 6 febbraio Marco Mengoni, il 7 febbraio Giorgia, l'8 febbraio Teresa Mannino, il 9 febbraio (la serata cover) Lorella Cuccarini e il 10 febbraio Rosario Fiorello. Come lo stesso Amadeus ha precisato, pera 74esima edizione del Festival «ho ricevuto oltre 400 proposte di cui 50 che mi piacciono. Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le ...