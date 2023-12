I genitori di Saman Abbas sono stati condannati all’ergastolo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Martedì il tribunale di Reggio Emilia ha condannato in primo gradoper omicidio idi, la 18enne pakistana che abitava a Novellara (Reggio Emilia) e scomparve nella primavera del 2021. Il corpo difu poi ritrovato il 29 novembre 2022 in un casolare. Il padre Shabbare la madre Nazia Shaheenritenuti colpevoli di avere ordinato l’uccisione della ragazza. L’uomo che secondo il tribunale ha materialmente ucciso la ragazza, cioè suo zio Danish Hasnain, è stato invece condannato a 14 anni di carcere. Fu Hasnain nel 2022 a indicare agli investigatori dove aveva seppellito la ragazza.scomparve da Novellara alla fine di aprile del ...

