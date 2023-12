Hulk Hogan è stato battezzato! Conversione al protestantesimo per l’Hulkster

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nella vita c’è sempre tempo per i cambiamenti. Lo sa bene, colui che è associato al nome wrestling da almeno mezzo secolo, che a 70 anni ha deciso di convertirsi al. The Immortal ha posu Instagram un breve filmato del suo battesimo, avvenuto nella giornata di ieri, presso la Chiesa Battista Indian Rocks. Allegata una breve didascalia dedicata al suo nuovo credo religioso, chiedendo ai propri follower di evitare messaggi d’odio o giudizi esterni per questa sua decisione che ha coinvolto, ovviamente, tutta la sua famiglia: Nonostante tutto sono stati diversi i messaggi dei suoi follower, sia in senso positivo che negativo, che hanno voluto commentare la scelta dell’ster, uno dei personaggi più celebri e controversi del pro-wrestling mondiale.