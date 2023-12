Highlights e gol Barcellona-Almeria 3-2 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Glied i gol di3-2, sfida valida per la 18esima giornata di. Ad aprire le danze è Raphinha al 33? per i blaugrana. A seguire nel primo tempo arriva il pareggio al 41? di Léo Baptistão. Sergi Roberto firma il nuovo vantaggio dei padroni di casa su assist di un fantastico Raphinha, 2-1. Edgar González al 71? ristabilisce la parità, 2-2. Ancora Sergi Roberto, su assist di Lewandowski, sigla all’83? il gol vittoria. Ecco ilcon le azioni salienti del match: SportFace.

Il Getafe ferma l’ Atletico Madrid in trasferta per 3-3. Partita decisa dall’espulsione di Savic per doppia ammonizione al 38?. Nonostante ... (sportface)

Women's Champions League: cosa guardare gioved - UEFA Women's Champions League

...00), Häcken - Chelsea (21:00) Orari CET Scarica l'app ufficiale: Paris FC 2 - 1 Real ... Barcellona e Lione, che hanno vinto le ultime otto edizioni, sono a punteggio pieno con 14segnati ...

VIDEO – Napoli-Frosinone 0-4, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Napoli-Frosinone, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Arma ...

Highlights e gol Entella-Juventus Next Gen 0-1: le immagini del match – VIDEO

Decide Hasa su calcio di punizione. Gli highlights del match pubblicati dalla Lega Pro. The post Highlights e gol Entella-Juventus Next Gen 0-1: le immagini del match – VIDEO appeared first on ...