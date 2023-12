Hellas Verona | sequestro preventivo della partecipazione azionaria di Maurizio Setti

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Guardia di finanza ha eseguito un decreto diquota (pari al 100%) che la società Star Ball Srl detiene nel club, il cui proprietario risulta indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale

Hellas Verona: Setti, sequestro e' 'schermaglia giudiziale' con Volpi - 2

Gia' in passato, conclude la nota dell', 'il gruppo Volpi aveva tentato, senza successo, di avvalersi dello strumento penale del sequestro preventivo per attaccare Maurizio Setti e Star Ball ...

Dopo l'operazione della Guardia di Finanza di Bologna, il club scaligero ha voluto chiarire la propria posizione e quella del patron Setti ...

Bancarotta, sequestrate quote a società legata al Verona Calcio: indagato Maurizio Setti

La nota del Verona Calcio «Si ritiene opportuno fare chiarezza. La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona Fc Spa, che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ...