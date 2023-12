Hellas Verona | sequestrate 100% quote azionarie dalla Guardia di Finanza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si complica ancor di più la situazione dell’, formazione di Serie A che sta lottando, a livello sportivo, per centrare la seconda salvezza consecutiva nel massimo campionato di calcio italiano. Ladidi Bologna, su indicazione della Procura, ha infatti sequestrato la partecipazione azionaria della società Star Ball Srl, pari al, nella società scaligera. Indagato per bancarotta il numero uno degli scaligeri, Maurizio Setti. Il comunicato dell’(Getty Images)“Si ritiene opportuno fare chiarezza. La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio diF.C. s.p.a. (“HV”), che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella ...