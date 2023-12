Harry Potter | il quinto capitolo in concerto

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il ritorno di Lord Voldemort e l’arrivo della terribile Dolores Umbridge, la ribellione compatta dell’Esercito di Silente. Uno dei capitoli più complessi della saga torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta di un grande direttore d’orchestra. L’Orchestra Italiana del Cinema presenta per la prima volta a Roma “e l’Ordine della Fenice in”, in arrivo all’Auditorium Conciliazione di Roma mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. Sul palco una straordinaria formazione di oltre 80 musicisti che sotto la direzione del Maestro Benjamin Pope eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di oltre 12 ...