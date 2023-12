Hamas | ' Prima il cessate il fuoco permanente e dopo lo scambio di ostaggi'

L’obiettivo sarebbe stato quello di fare apparire gli ostaggi calmi, felici e ottimisti al momento della loro liberazione. Per farlo Hamas avrebbe ... (ilfattoquotidiano)

Uno studio della rivista Ssrn firmato da Robert J. Jackson Jr. della New York University School of Law e Joshua Mitts della Columbia Law School ... (open.online)

Guerra di Gaza - il Nyt : 'Il governo israeliano aveva ricevuto i piani dell'attacco di Hamas un anno prima'

Secondo il New York Times, il governo Netanyahu e i funzionari israeliani avevano ricevuto il piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre ... (247.libero)